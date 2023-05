Maltempo, ancora allerta gialla nel sud-est della Valle d’Aosta

MeteoWeb

“In virtù delle precipitazioni forti attese nella nottata tra oggi e domani e delle precipitazioni registrate nelle ultime 24 ore” prosegue l’allerta ‘gialla’ per criticità idrogeologica di “versanti e torrenti” nella parte sud-orientale della Valle d’Aosta, dalla valli del Gran Paradiso alla val d’Ayas, passando per Champorcher e la valle del Lys. Sono possibili “frane superficiali, cadute massi e fenomeni di esondazione nei rivi secondari”.

In dettaglio, si legge nel bollettino a cura del Centro funzionale regionale, fino a metà giornata di domenica sono previste “piogge diffuse, intense presso il Piemonte, deboli in alta valle, neve da 2.100 a 2600 metri”. Per questo nel comune di Gressoney-La-Trinité c’è una “attivazione locale gialla per criticità valanghiva”. Domenica l’ufficio meteo regionale prevede “qualche schiarita dal pomeriggio” e lunedì un cielo “abbastanza soleggiato, con annuvolamenti dal pomeriggio