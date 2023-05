Maltempo, AUSL Romagna: “Oltre 5mila persone vaccinate con antitetanica”

MeteoWeb

“La vaccinazione antitetanica” nei comuni dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione “ha riguardato oltre 5mila persone ed è disponibile per cittadini, operatori, volontari e per la rete di 123 psicologi impegnati nel supporto alla popolazione”. Lo evidenzia l’Ausl della Romagna sul proprio sito. L’assessorato alle Politiche per la salute ha inviato una serie di indicazioni alle aziende sanitarie per “continuare a tenere alta l’attenzione non solo sulle zone colpite, ma in tutta la regione, anche in considerazione dell’ampio coinvolgimento sull’intero territorio degli operatori del soccorso e dei volontari”.

Sul fronte della prevenzione, le autorità sanitarie ribadiscono “l’importanza di informare la popolazione, in particolar modo le persone fragili, sulle norme di comportamento utili alla prevenzione di malattie infettive trasmissibili attraverso il contatto diretto e indiretto con eventuali acque contaminate e fango, per via respiratoria (in particolare in condizioni di sovraffollamento) e attraverso la puntura di zanzare e altri insetti”.

“Proprio l’attività di sorveglianza evidenzia – prosegue – che non si registrano scostamenti nei dati, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sulle tre forme infettive – gastrointestinali, cutanee e respiratorie – più frequentemente correlate all’esposizione ad acque alluvionali o alle condizioni di vita conseguenti al danneggiamento delle abitazioni e al sovraffollamento. Dati che confermano – continua l’Ausl Romagna – che non esiste alcuna emergenza sanitaria, ma solo un potenziale rischio che il servizio sanitario regionale, con tutte le sue componenti, sta gestendo dai primi giorni dell’emergenza alluvione”.