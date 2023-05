Maltempo, Bignami (FdI): “Il Governo mantiene gli impegni assunti”

MeteoWeb

“La dichiarazione dello Stato di emergenza decisa dal Governo Meloni a meno di 48 ore dagli avversi eventi atmosferici che hanno colpito la regione Emilia Romagna è la dimostrazione concreta di come l’esecutivo mantenga gli impegni assunti e confermi il sostegno alle persone, alle aziende, alle amministrazioni colpite dall’alluvioni. Lo stanziamento di 10 milioni è finalizzato a dare immediate risposte alle situazioni di somma urgenza presenti sul territorio in vista di una quantificazione dei danni che verrà condotta con attenzione da tutte le autorità competenti. Da Emiliano romagnolo non posso che ringraziare il premier Meloni per la prontezza e la concretezza della risposta”. Lo dichiara Galeazzo Bignami, viceministro Infrastrutture e Trasporti.