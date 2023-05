Maltempo, Bologna in ginocchio: esondazioni e allagamenti in città e in provincia | FOTO

MeteoWeb

“È obbligatorio evacuare i piani interrati, seminterrati e piani terra e recarsi ai piani alti degli edifici in via del Paleotto dal civico dispari 1 al civico dispari 9/4“: è quanto ha ordinato il Comune di Bologna a causa della violenta ondata di maltempo che ha colpito anche il capoluogo. Se non è possibile lasciare in autonomia le proprie case, è necessario contattare la polizia locale per attivare i servizi necessari. La viabilità è compromessa in gran parte del territorio metropolitano di Bologna: la popolazione è stata invitata a non effettuare spostamenti se non per gravi urgenze, in particolare in zona colli e zona a Est di Bologna.

Nel Bolognese è esondato il fiume Savena, a Rastignano, poco prima del Ponte di Ferro, ed è crollata anche una parte della fondovalle Savena, sempre nella stessa zona. Su via Andrea Costa, a Rastignano, la polizia locale sta invitando le persone a uscire dalle case, ma c’è qualche resistenza e non c’è ancora un ordine di evacuazione. L’acqua nel frattempo continua lentamente a salire e il Ponte di Ferro si sta riempiendo sempre più di detriti.

A Vado di Monzuno sono in corso evacuazioni dove una frana minaccia l’abitato. Inoltre in località Lamotta il ponte sul fiume Idice a causa della ondata di piena è crollato.

