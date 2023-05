Maltempo Bologna, frana travolge casa a Fontanelice: si temono vittime | LIVE

MeteoWeb

Squadre dei vigili del fuoco impegnate per il crollo di un’abitazione a Fontanelice (BO) a seguito di una frana: lo smottamento è stato generato dal maltempo. Si temono vittime: una persona sarebbe rimasta coinvolta. Disposto l’invio del team USAR (Urban Search and Rescue) dalla Toscana e unità cinofile.

