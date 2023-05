Maltempo, a Bologna piogge meno forti e cauto ottimismo

MeteoWeb

L’andamento delle piogge sul bolognese consegna un “cautissimo ottimismo” ai sindaci del territorio, che nelle ultime ore hanno svolto una riunione con Regione Emilia-Romagna, Protezione civile e Prefettura. A riferirlo via Facebook è il primo cittadino di Molinella, Dario Mantovani. “Pur con mille prudenze, il fenomeno precipitativo nelle aree montane nelle ore pomeridiane è stato meno intenso delle previsioni. Ciò- scrive Mantovani- lascia pensare a un cautissimo ottimismo per le prossime ore. Ovviamente continuerà il monitoraggio”. C’è da dire, aggiunge poi Mantovani, “che la saturazione d’acqua nel terreno ha ridotto tantissimo la capacità d’assorbimento: in tanti territori (compreso il nostro) ci potranno essere fossi che raggiungono livelli tali da tracimare nelle campagne circostanti. A parte questo non c’è ad ora (e ripeto: ad ora) un rischio per i livelli altimetrici dei fiumi”.

Il Comune di Castenaso, intanto, fa sapere che via Marana è parzialmente allagata in corrispondenza di Villa Molinari-Pradelli. Stessa situazione per via Felicori. Le due strade “sono entrambe transitabili- segnala l’amministrazione- ma con attenzione e a velocità ridotta”, con limite fissato ai 30 chilometri orari. Per tutta la notte il personale comunale e i volontari “monitoreranno il territorio costantemente”, continua il Comune, aggiungendo che “attualmente la situazione meteo è in netto miglioramento” e che “in base alle ultime rilevazioni non verrà superata la soglia 2 di allerta dei livelli dell’Idice e del Senio. Si raccomanda comunque di evitare spostamenti non necessari e di tenersi lontani dalle sponde del torrente Idice”.