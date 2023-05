Maltempo Bologna: al momento “situazione è sotto controllo, ma va monitorata”

MeteoWeb

“Al momento la situazione nel Bolognese è sotto controllo, piove in alcune zone dove ci sono già stati problemi e quindi dobbiamo avere attenzione per le zone di frana, perché in questa fase l’acqua non aiuterà, anche se in questo momento è poca. Per ora la situazione è sotto controllo, ma va monitorata“: lo ha reso noto il sindaco della Città metropolitana di Bologna, Matteo Lepore, durante la conferenza stampa a Palazzo Malvezzi in cui è stato annunciato lo stanziamento di 2,7 milioni per l’emergenza maltempo. “Seguiamo l’allerta rossa e tutti centri operativi comunali sono attivati“, ha sottolineato Lepore.

