Maltempo, allagamenti a Bologna: esondazione sotterranea del torrente Ravone, attivato il COC

Dalle 13:30 di oggi via Saffi a Bologna è chiusa a causa del maltempo. Si sono infatti verificati alcuni allagamenti per l’esondazione, al momento sotterranea, del Torrente Ravone che ha sollevato l’asfalto in alcuni punti. In via del Chiù i vigili del Fuoco stanno intervenendo per rimuovere alcuni ostacoli sul corso d’acqua. Diverse pattuglie della Polizia locale e operatori della Protezione Civile sono sul posto per monitorare la situazione. Anche l’assessore Simone Borsari si è recato in via Saffi per seguire direttamente l’evolversi della situazione.

A seguito della chiusura di via Saffi in entrambi i sensi, le linee di bus effettuano via Vittorio Veneto, Sabotino e viali in direzione centro, mentre in direzione periferia, per tornare su via Saffi, percorrono i viali, via Andrea Costa, via Montefiorino e via Timavo.

Monitorati dalla Polizia locale anche altri punti critici del territorio comunale in particolare lungo il Reno e il Savena e nelle strade collinari. Questa mattina problemi si sono verificati in particolare in via delle Torriane a causa dell’esondazione del torrente Savena.

Vista la situazione il Comune ha deciso di attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione civile, previsto in casi di emergenza, presso il Comando della Polizia locale in via Ferrari.

