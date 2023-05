Emilia-Romagna, Bonaccini: “Chiesti al Governo i primi fondi”

MeteoWeb

“Questa mattina ho inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una determinazione che non quantifica i danni, ma e’ una procedura speditiva d’emergenza per poter accedere a un primo stanziamento in tempi brevi. Il rendiconto completo lo faremo comunque rapidamente, come e’ sempre accaduto in altre situazioni simili: inizieremo a lavorare gia’ dalle prossime ore con i nostri tecnici, in collaborazione con i Comuni”. Lo ha detto oggi il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ha incontrato a Faenza e Imola i sindaci dei comuni colpiti dal maltempo delle scorse ore.

“Confermo – ha aggiunto – che siamo di fronte a un evento eccezionale, con precipitazioni persistenti di dimensioni tali che non si erano mai verificate in cosi’ poco tempo. Ora, il nostro impegno e’ lavorare insieme per tornare il prima possibile alla normalita’. Al momento, resta massima l’attenzione sull’Appennino per il pericolo di frane e micro-frane. Parliamo di un territorio colpito prima dalla siccita’ e poi da un’impressionante caduta d’acqua. E ci tengo a ribadire, qui nei luoghi maggiormente colpiti, che faremo tutto cio’ che serve per assistere chi ha bisogno, adesso nell’emergenza e dopo, quando il ritorno alla normalita’ dovra’ essere accompagnato con i risarcimenti dovuti e tutto il sostegno necessario”.