Maltempo, Bonaccini: “Meloni disponibile e seria”

“Giorgia Meloni l’ho trovata una persona disponibile e seria, che sta facendo quello che ha detto, vedremo se saranno mantenuti gli impegni ma i primi atti sono molto positivi”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a Piazzapulita in onda su La7.

“Adesso siamo nell’emergenza e poi verra’ il tempo della ricostruzione. Per cui il commissario non si deve fare in 24/48 ore ma si puo’ fare in un piu’ tempo. Non e’ importante il destino di Bonaccini. Bonaccini c’e’ e ci sara’, a prescindere dal ruolo che avra’ “.