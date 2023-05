Maltempo, Bonaccini: “Mezzo miliardo di euro di danni sulle strade provinciali”

MeteoWeb

“Dal punto di vista della quantificazione dei danni, abbiamo stimato sulle strade provinciali oltre a mezzo miliardo di euro e oltre a questo manca tutta la parte di strade comunali, quindi questo dato, che poi faremo con i comuni, comune per comune, aumenterà ovviamente”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, in occasione della conferenza stampa, in prefettura a Bologna, per fare il punto, con i ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi, sulle conseguenze dell’alluvione in Romagna.

“Tenete conto che, in partcolare, in fascia montana e colliinare, abbiamo una rete di infrastrutture che in un numero di oltre 500 è distrutta o interrotta – ha aggiunto Bonaccinini -. Con Anas abbiamo stimato circa 100 milioni di euro di danni, così come per ferrovie siamo attorno tra Rfi e Fr a qualcosa in più di 100 milioni”.