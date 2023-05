Maltempo Emilia-Romagna, Bonaccini: “in 15 giorni la pioggia di un anno e 280 frane attive”

MeteoWeb

“Abbiamo 280 frane attive in oltre 60 comuni, abbiamo più di 400 strade che sono distrutte o interrotte“: è fare il punto è il presidente della Regione Emilia–Romagna, Stefano Bonaccini intervenuto ad Agorà. Bonaccini sottolinea che in 15 giorni è caduta “l’acqua di un anno“. “Abbiamo più di 10 mila sfollati in questo momento“. “Nessuno sarà lasciato solo come abbiamo fatto per il terremoto“. Bonaccini ha affermato che i 30 milioni messi a disposizione dal governo “sono benvenuti, ma qui parliamo di 1 miliardo di euro di danni solo per la tragedia del 2 e 3 maggio“.

“La portata della devastazione del maltempo è quella di un altro terremoto: saranno danni quantitativamente minori, ma saranno di qualche miliardo di euro. Come per il terremoto ricostruiremo tutto: al governo abbiamo detto che abbiamo bisogno di tante risorse, ma anche di norme speditive, c’è bisogno di un commissario straordinario, adempimenti per i lavoratori, per prorogare scadenze, mutui rate, tanti investimenti. Purtroppo abbiamo una grande esperienza in materia. Le istituzioni devono avere l’ossessione di stare vicine alle persone,” ha sottolineato Bonaccini