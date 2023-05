Maltempo Sardegna: forte temporale a Cagliari, pioggia mista a grandine

MeteoWeb

Forte temporale nel primo pomeriggio a Cagliari: diversi i fulmini e tanta la pioggia mista a grandine. Le precipitazioni si sono registrate con intensità a partire dalla 13:30 circa, con un crollo termico di circa 4-5°C. Segnalati allagamenti sulle strade e negli scantinati. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono già al lavoro con le idrovore: finora non è stato richiesto nessun intervento per danni gravi. Disagi soprattutto per gli automobilisti, costretti a destreggiarsi tra le strade trasformate in fiumi e la scarsissima visibilità dovuta alla pioggia incessante. In viale Ciusa, poi, parte della sede stradale è franata ed è stata transennata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: