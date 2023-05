Maltempo Calabria: settimana al via con nubi cariche di sabbia e piogge intense

MeteoWeb

Cielo grigio coperto, piogge battenti dalla notte, sabbia del deserto ovunque: inizio settimana all’insegna del maltempo, quasi autunnale, anche in Calabria, con l’allerta meteo gialla diramata dalla Protezione civile a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione che dovrebbe determinare temporali nelle prossime ore. Le temperature sono miti, anche se al di sotto della media stagionale, mentre sono protagoniste da giorni nuvole cariche di sabbia. Al momento non si segnalano particolari conseguenze e, salvo qualche pioggia sparsa, prevale tempo nuvoloso e temperature a ridosso dei +20 in pianura. Al momenti si segnalano 35 mm a Lattarico (CS) e 25 mm nella zona di Torano Castello (CS).

