Maltempo in Campania: esonda il Mercatello, allagamenti a Salerno

A causa delle piogge intense della notte, si registrano allagamenti a Salerno e in alcune località della provincia. Il torrente Mercatello è esondato, innescando un’ondata di fango che si è riversato su via Limongelli, con conseguenti disagi a negozi e alla circolazione. Il Comune è intervenuto con tecnici e vigili urbani per la messa in sicurezza della strada. Segnalate anche diverse frane sulla collina di Giovi. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno ripristinato la viabilità.

E’ in vigore fino al pomeriggio di oggi alle 16 l’allerta meteo gialla della Protezione civile su diverse zone della Campania, tra cui la piana campana, Napoli, isole, area vesuviana, penisola sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: