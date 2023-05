Maltempo Campania: nubifragio nella notte a Napoli, diverse frane in Cilento

MeteoWeb

Disagi a causa del maltempo anche in Campania. Con esclusione di Alta Irpinia e Sannio, è in vigore un’allerta gialla fino alle 21 di oggi. Un nubifragio si è abbattuto nella notte a Napoli. Fino al termine dell’allerta, nel capoluogo di regione i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli restano chiusi ed è interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Nel Salernitano, in Cilento, dopo la frana di ieri mattina al bivio di San Severino di Centola, lungo la Mingardina, la notte scorsa si sono verificati 2 smottamenti sulla SP66 del Ciglioto.

