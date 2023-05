Maltempo, clamoroso temporale sul Passo Tre Croci durante il passaggio del Giro d’Italia

MeteoWeb

Ancora maltempo sul Giro d’Italia: lungo la salita da Cortina d’Ampezzo al Passo Tre Croci, i corridori in corsa sono stati colpiti da un vero e proprio temporale che sta scaricando pioggia a secchiate in una giornata che fin qui era stata caratterizzata dal sole e dal clima mite. Le immagini televisive, insieme al fantastico scenario regalato dalle Dolomiti, mostrano chiaramente l’intensità della pioggia particolarmente violenta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: