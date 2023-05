Maltempo: chiusa la Ciclovia del Santerno nel bolognese

MeteoWeb

I quattro comuni della Vallata del Santerno – Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio – nel Bolognese hanno deciso di chiudere al transito, per l’intero prossimo fine settimana il tratto della Ciclovia del Santerno che va da Casalfiumanese a Castel del Rio. Una scelta che si affianca al rinvio – già annunciato – di tutti gli eventi pubblici dei quattro paesi valligiani previsti in calendario fino al 7 maggio. E’ quanto spiega una A Borgo Tossignano la frana di via Siepi di San Giovanni, oltre a causare l’interruzione della viabilità e l’evacuazione di tre nuclei familiari, ha danneggiato tre pali della linea elettrica che alimentava i ripetitori di telefonia mobile, radio-televisivi e rete internet creando delle zone isolate: al riguardo è stata contatta una ditta specializzata che in mattinata con l’ufficio tecnico e la protezione Civile ha effettuato un sopralluogo per intervenire e ripristinare il luogo e permettere il funzionamento della rete.

Sul fronte di Casalfiumanese, la priorità assoluta è dedicata a Carseggio per contrastare il rischio isolamento delle famiglie a seguito della frana sopravvenuta lungo il percorso alternativo di via Macerato A Fontanelice priorità alla ricognizione in via Torre di Fornione per capire l’entità della frana e la situazione di criticità delle case nella zona in cui sono isolati, senza acqua, quattro nuclei familiari con Hera impegnata a ripristinare quanto prima il servizio. La frana di Casamento, è ferma a venti metri da una stalla con una ventina di animali all’interno.