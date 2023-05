Maltempo Emilia Romagna, 12 corsi superano il livello 3: esonda il Savio a Cesena, il punto della situazione | LIVE

MeteoWeb

La maggior parte dei corsi d’acqua della Romagna hanno superato la soglia massimo di livello 3 a causa del maltempo e diversi stanno esondando. La situazione ha determinato superamenti del livello 3 (allarme) della soglia idrometrica in alcune stazioni di rilevamento su 12 corsi d’acqua: Savena, Lamone, Sillaro, Senio, Savio, Marecchia, Pisciatello, Marzeno, Ausa, Uso, Montone e Voltre. Sul Voltre, affluente del Ronco, è già superato il massimo storico (negli ultimi 20 anni) di 1,82 metri di livello idrometrico ed ora l’onda di piena ha già toccato quota 2,46 metri. In innalzamento i livelli di altri fiumi della Romagna e del bolognese: Ronco, Conca, Rabbi, Samoggia, Lavino, Idice e Quaderna, già interessati dal maltempo di inizio maggio. Problematica anche la situazione sulla costa, a causa delle intense mareggiate.

“Alla mezzanotte arriveremo a 120mm di acqua caduta in 24 ore. Da Bologna a Rimini è stata prevista la chiusura delle scuole, mentre a Modena c’è una riunione in corso e si prenderà una decisione”. Così il vicepresidente dell’Emilia Romagna Irene Priolo in un punto stampa. “Sono oltre 930 i volontari al lavoro in questo momento – aggiunge -, il quadro è difficile ma lo dobbiamo gestire con molta attenzione. Abbiamo un livello di precipitazioni di cui stiamo facendo una analisi storica puntuale, non rinveniamo un’accumulata di questo genere nel corso di 15 giorni probabilmente dal 1930-32″. “Stiamo gestendo una situazione davvero molto difficile, ci sono eventi da Bologna a Rimini, le precipitazioni che annunciavamo ieri purtroppo sono azzeccate e abbiamo in corso tanti problemi. La costa al momento ha molte difficoltà. Sicuramente è bene che a Riccione non circolino in macchina. C’è attenzione particolare sul territorio di Forlì-Cesena dove abbiamo una situazione di criticità sia a monte sia a valle. A noi preoccupa molto Cesena, perché il Savio è a livelli storici mai visti”, ha continuato. In particolare un ponte ferroviario in città “crea una strozzatura e stiamo cercando di capire come affrontare questa situazione”.

“E’ necessaria massima attenzione dei cittadini, che devono rimanere il più possibile a casa e in caso di richiesta di evacuazione devono assecondare le richieste dei Comuni”, è l’appello di Priolo.

Le previsioni

Per quanto riguarda le previsioni, come spiega Arpae ci sarà un miglioramento per la parte orientale della regione, dove le precipitazioni diminuiranno nelle prossime ore. In compenso però si intensificheranno al centro, tra Bologna e Modena. Domani comunque dovrebbe piovere considerevolmente meno di oggi, sui 20-30 millimetri. Le mareggiate continueranno invece nella notte e sono possibili esondazioni dei fiumi a ridosso della costa romagnola. “La situazione meteo è quella prevista, nelle prossime ore potrebbe esserci un sollievo per la parte romagnola, mentre le precipitazioni si intensificheranno nel Bolognese e Modenese. È previsto un aumento delle precipitazioni nella notte e nelle prime ore di domani, ma con valori minori rispetto a oggi, che però si sommano a una fragilità già esistente del territorio. Abbiamo problemi sulla costa, un po’ tutta, con mareggiata prevista nella notte”. Lo ha spiegato Pier Paolo Alberoni di Arpae.

Esondazione del Savio a Cesena: “state lontani dal fiume”

L’esondazione del fiume Savio in zona Ponte Nuovo, a ridosso del centro di Cesena, sta provocando l’allagamento di molte strade, con auto in sosta coinvolte e l’acqua invade alcuni piani terra e scantinati. L’acqua avanza lentamente per le vie della città tra Ponte Vecchio e Ponte Nuovo, a ridosso del centro. Allagata via IV novembre intersezione via IX febbraio. Già dalle ore 14,30 il Comune aveva vietato il transito sul Ponte Nuovo per ragioni di sicurezza. Anche il sindaco Enzo Lattuca è sul posto contribuendo a dare indicazioni e a collocare le transenne. Il Comune di Cesena chiede a tutti i cittadini di allontanarsi dagli argini del fiume Savio, dai piani terra e dagli scantinati.

Intanto domani l’amministrazione annuncia che gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico, così come la Biblioteca Malatestiana moderna e antica e tutti i servizi del settore cultura. Resteranno inoltre chiusi i punti lettura di Oltresavio, Cervese Nord, Al Mare, Dismano e Rubicone, e l’Hub di Borello già dalla giornata di oggi. Firmata inoltre l’ordinanza che dispone, nella giornata di domani, mercoledì 17 maggio, la chiusura a livello precauzionale dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di formazione professionale, dei centri di aggregazione giovanile, dei centri diurni per anziani e disabili e dei centri socio-occupazionali.

Maltempo, Comune di Cervia: “situazione Savio in peggioramento”

Il Comune di Cervia, in provincia di Ravenna, ha avvisato la popolazione che le condizioni del fiume Savio – già esondato all’altezza di Cesena – sono “in peggioramento“. Non si possono quindi “escludere esondazioni” anche nella zona e si invitano dunque i cittadini a “non sottovalutare la situazione“.

Provincia di Forlì-Cesena tra frane, allagamenti e piene

Sono oltre 50 gli interventi nel Forlivese dei vigili del Fuoco e sono ancora in crescita le chiamate al 115 per allagamenti sparsi, varie frane. Le squadre sono intervenute per soccorrere alcune famiglie isolate nelle proprie abitazioni nella località di Roncofreddo. Vari interventi su persone intrappolate all’interno delle proprie auto sommerse specialmente nei sottopassi. Evacuazione di anziani per acqua all’interno di una struttura sempre a Forlì. Disagi e necessità di prestare la massima attenzione e prudenza per gli automobilisti in transito sulla via Emilia tra Forlì e Faenza, dove ci sono forti allagamenti per l’acqua straripata dai fossi che si trovano nei pressi della sede stradale.

A Forlì la situazione dei fiumi “è gravissima“, quindi le persone “che abitano ai piani terra e interrati, si portino immediatamente ai piani superiori“. E’ l’avviso preoccupatissimo che arriva dal Comune che raccomanda “vivamente” di non muoversi e di “non avvicinarsi per alcun motivo ai fiumi, agli argini e alle strade” vicine ai corsi d’acqua. A destare timore è “un fenomeno eccezionale alla confluenza dei fiumi Montone e Rabbi, con amplissima espansione delle acque” previsto “a brevissimo”. Per questo il Comune manda a dire a chi ha bisogno di essere evacuato di contattare immediatamente la Polizia locale.

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini annuncia l’arrivo dell’idrovora con la Protezione Civile per fare fronte alla situazione del Rio della Grotta, al quartiere Ronco. Il livello dell’acqua si sta infatti alzando e desta “particolare preoccupazione”. Sotto stretta vigilanza anche Montone e Rabbi. Molte strade, soprattutto nel forese, si sono allagate in più punti e si valuta di chiuderle al traffico, in via precauzionale. Problemi anche in via Decio Raggi direzione Carpena, che è “fortemente compromessa”. Tra ieri e oggi sono stati distribuiti migliaia di sacchi di sabbia, una costante in tutta la Romagna in queste ore. Partendo dalle zone più fragili e dai quartieri a ridosso di fiumi e canali.

Il collega di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena, Daniele Valbonesi, aggiorna su una serie di frane e smottamenti che interessano le strade della collina e non solo, con disagi alla circolazione e provinciali interrotte. Uno smottamento è avvenuto sulla Bidentina nei pressi dello stabilimento Amadori. Il fiume Ronco-Bidente cresce di livello, anche perché la diga di Ridracoli è di nuovo colma, e c’è “attenzione massima“, così come per Lamone e Savio.

Maltempo, smottamento sulla Bidentina a Santa Sofia, nel Forlivese

“Situazione grave” anche a Bertinoro: come segnala la prima cittadina Gessica Allegni, il territorio è in fase di allagamento generalizzato e l’acqua è entrata in alcune abitazioni. Particolari disagi si registrano nel quartiere Capocolle dove diverse abitazioni si sono allagate e dove si sono accumulati anche 50cm di acqua. Anche a Bertinoro domani le scuole resteranno chiuse. “Si sta procedendo alla chiusura di diverse strade comunali e provinciali interessate da gravi esondazioni”, dice il sindaco. Il comune sta “predisponendo soluzioni di accoglienza per eventuali sfollamenti. Sono sul territorio Polizia Locale, Cantonieri, Protezione Civile. Il COC del comune è attivo”. “Qui a Bertinoro è saltata completamente la luce e anche il centralino comunale. Andiamo avanti con i cellulari e la situazione è di gravissima emergenza. Abbiamo ricevuto centinaia di chiamate ed evacuato molte famiglie, ma la sua richiesta di intervento non ci è arrivata, ora ci attiveremo“. Anche qui si distribuiscono sacchi di sabbia.

Diverse frazioni sono allagate a causa dell’esondazione del torrente Ausa e di altri fossi: per esempio Panighina e Santa Maria Nuova, dove diverse abitazioni sono allagate. A Forlimpopoli si segnala un blackout in una zona a ridosso del centro: abitazioni senza energia elettrica da circa 4 ore. Esondazione del fiume Bidente-Ronco a Meldola, nel Forlivese.

Esondazione del fiume Bidente-Ronco a Meldola, nel Forlivese

Le immagini dell'esondazione del fiume Bidente-Ronco a Meldola

Problemi per i corsi d’acqua anche a Cesenatico e nel suo entroterra, in particolare per Pisciatello, Rigossa e Olca. Le prossime 24 ore saranno “complicate“, sottolinea il sindaco Matteo Gozzoli. Al centro della Protezione civile sono ancora in distribuzione i sacchi di sabbia per proteggere le case e in zona è una corsa contro il tempo per rafforzare i varchi in attesa del picco della marea atteso per le 21. Marea che in questo momento sta dando una tregua permettendo ancora un flusso tutto sommato regolare dei corsi d’acqua in piena.

Intere famiglie hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a Castrocaro a causa degli allagamenti e sono in attesa di una sistemazione in strutture alberghiere. Esondati il fiume Montone e il Rio Cozzi, canali in piena e fossi che tracimano. Esondazione del Rigossa a Gambettola, tra Cesena a Savignano sul Rubicone.

Nel Cesenate, a Bagno di Romagna il Savio è al limite di esondazione in vari punti e genera criticità sulla statale, unica arteria di collegamento con Cesena. E ancora: a Cesenatico sono allagati tratti di lungomare, aree limitrofe e strade nel forese), a Gatteo è esondato il torrente Rigossa ed è in pericolo il centro abitato di Sant’Angelo; sempre a Gatteo preoccupazione per il livello del Rio Baldone. Allagamenti diffusi anche a Forlimpopoli con alcuni casi di viabilità interrotta; criticità per la piena del Montone anche a Portico e San Benedetto. A Dovadola sono in corso nuove evacuazioni per le piene del reticolo minore. A Modigliana chiusa per allagamento anche la provinciale 20.

Frane

Nel forlivese-cesenate, molto critica la situazione del dissesto a Tredozio con 6 frane già rilevate in via Isola, al monte Busca ai confini con Portico, via Santa Maria, via Rocchigiana, strada del sole e Provinciale 86. Proprio sulla Provinciale, una frana isola 42 cittadini che abitano a monte. A Sogliano, per un dissesto sulla Provinciale 13, saranno fatte evacuare 50 persone nella zona del Ponte Uso. Sempre lì, il fiume Uso è tracimato. A Predappio risultano decine di strade chiuse perché allagate. Frane segnalate anche nel Bolognese, principalmente a Pianoro e Monterenzio. A Ravenna si sono verificate due nuove frane sulla Strada Provinciale 63 a Zattaglia.

Tre famiglie evacuate in località Casteldelci, nel Riminese, dove il sindaco e la Protezione Civile si stanno adoperando per traferire le persone in via precauzionale a causa di una frana che ha isolato la zona nei pressi di un agriturismo in località Ville Fragheto. Alle 18 si riunirà nuovamente l’Unità di crisi della Protezione Civile della provincia di Rimini.

Situazione difficile nel Riminese

Situazione difficile nel Riminese dove continua a piovere. Nel bacino del Ponte di Tiberio a Rimini si sta riversando parte della piena del torrente Ausa e del fiume Marecchia che attraversato il parco raggiunge l’invaso. Sempre a Rimini nel tardo pomeriggio si registra il Parco XXV Aprile completamente allagato, dove l’acqua arriva quasi all’ingresso del parcheggio Tiberio. La Polizia Locale ha transennato l’ingresso e lo presidia. Sulla viabilità si segnala via Dario Campana parzialmente allagata, via Bordoni, in direzione del parco è chiusa, via Benassi completamente allagata. La Polizia Stradale sta chiudendo la Strada Statale alla rotonda con l’incrocio di via A. Moro. In Alta Valmarecchia ha smesso di piovere tranne che a Villa Verucchio, restano chiusi i ponti sul fiume Marecchia quali quelli tra Novafeltria e Maiolo (Sp 107) e quello tra Pennabilli e la frazione Petrella Guidi nel Comune di Sant’Agata Feltria. Si sta lavorando per riaprire la Strada Provinciale 8 Sarsinate nel tratto tra Sant’Agata Feltria e Sarsina.

Squadre dei Vigili del fuoco impegnate da stanotte a Rimini per far fronte ai danni causati dalle forti piogge. Tra le zone di Cattolica e Riccione, maggiormente colpite dalle precipitazioni, sono stati svolti oltre 40 interventi per allagamenti di scantinati e sottopassi, taglio piante pericolanti e soccorsi ad automobilisti in panne. Soccorso un operaio bloccato in un’azienda allagata a Riccione, in zona Circonvallazione. Disposto l’invio di squadre in rinforzo dai vicini comandi di Ferrara, Bologna e Forlì Cesena.

La situazione nel Ravennate

Nel Ravennate, a Faenza è esondato il Rio Samoggia e il Marzeno registra una piena molto significativa. In corso anche l’esondazione del Lamone a Brisighella. Numerosi finora gli interventi per evacuare nel corso della mattina residenti nelle zone collinari per eventi franosi che hanno colpito Brisighella, Casola Valsenio e Riolo.

Esondazione del Lamone a Brisighella, nel Ravennate

Alla luce dell’innalzamento dei livelli dei fiumi sul territorio ravennate, il prefetto Castrese De Rosa ha invitato i sindaci a informare la popolazione vicina ai corsi d’acqua circa le misure di protezione da adottare. Per le abitazioni in cui non risulta possibile raggiungere i piani superiori, il prefetto ha invitato i sindaci a evacuare le persone fragili nei punti di ritrovo già individuati dai Comuni oppure nelle strutture che l’agenzia regionale sta mettendo a disposizione. Il Comune di Ravenna ha già diramato informative specifiche invitando circa 5.000 abitanti delle frazioni più prossime al fiume Savio, ad allontanarsi se residenti ai piani terra; mentre per chi ha la possibilità di usufruire di piani rialzati, di rimanervi in sicurezza. Nella stessa direzione, il Comune di Cervia ha disposto misure per circa 1.300 abitanti. Sulla stessa linea si stanno muovendo tutti gli altri Comuni ravennati.

Nel contempo sono state avvisate tutte le aziende, attraverso la Camera di Commercio, della grave situazione metereologica che sta colpendo il territorio: le aziende che si trovano nei pressi di fiumi e abbiano al piano terra la loro sede, sono state invitate a mettere in sicurezza i luoghi di lavoro nonché i dipendenti e gli impianti.

Maltempo: Modena chiude ponti sul Secchia dalle 20

A Modena, vista l’allerta rossa sul maltempo e la pioggia che è prevista in aumento, “in via precauzionale” si chiudono a partire dalle 20 i ponti sul Secchia (ponte Alto e ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera), mentre è già stato chiuso nel pomeriggio il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido. Le scuole del capoluogo rimangono aperte, ma in vista dell’aumento dell’intensità del fenomeno in corso, con precipitazione previste anche per tutta la giornata di mercoledì, si raccomanda “la massima attenzione negli spostamenti evitando quelli non strettamente necessari, visti i disagi ipotizzabili nella viabilità cittadina e provinciale”, segnala il Comune. Continua per tutta la notte e la giornata di domani il monitoraggio del nodo idraulico con impegnati i tecnici comunali, di Aipo e i volontari della Protezione civile. Per la Protezione Civile, inoltre, è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia. Nel pomeriggio, dopo l’incontro del Ccs, il Centro coordinamento soccorsi convocato dalla Prefettura, si è riunito anche il Coc, il Centro operativo comunale, per coordinare gli interventi sul territorio da assumere “eventualmente nella giornata di mercoledì in base all’evoluzione” del maltempo.

A Ravenna preoccupa il mare: riunione Prefettura-Capitaneria

La situazione del mare a Ravenna suscita preoccupazione, per questo è stato fatto un punto specifico in Prefettura con la Capitaneria di Porto, la quale ha fornito indicazioni specifiche ai responsabili di Ravenna e Cervia circa l’evoluzione del meteo al fine di attuare tutte le misure e i dispositivi di sicurezza previsti dai relativi piani. Tutte le articolazioni del sistema di Protezione Civile sono impegnate ad assistere la popolazione e resta attivo l’assetto delle forze in campo.

Treni sospesi da Bologna per Rimini e Ravenna

Dalle ore 15.30 la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Adriatica anche nella tratta Bologna – Forlì e sulla linea Bologna-Ravenna. Permane l’interruzione della circolazione anche fra Forlì e Rimini e Ravenna e Rimini a causa degli effetti sul territorio e sulle infrastrutture del forte maltempo che sta interessando l’Emilia Romagna e tutta l’area della costa Adriatica. Le attuali condizioni meteo non consentono di garantire la prosecuzione dei treni in viaggio che saranno fermati in opportune stazioni per consentire la migliore assistenza ai passeggeri. Previste cancellazioni, deviazioni e limitazioni di percorso.

Alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia seguono l’itinerario via Firenze-Roma – Caserta – Foggia con un aumento dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti. I treni regionali della tratta Milano/Piacenza – Rimini/Ancona sono limitati a Bologna e Rimini. Assicurata parte dell’offerta dei treni intercity notte che circolano deviati via Bologna-Firenze-Terontola-Ancona-Lecce. Sulla base del bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile della regione Emilia Romagna, che prevede allerta rossa per l’intera giornata di domani, la riprogrammazione della circolazione ferroviaria proseguirà anche per la giornata del 17 maggio

