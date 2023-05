Maltempo Emilia-Romagna: l’Aeronautica Militare trasporta mangime per gli animali di Casola Valsenio | FOTO

MeteoWeb

Si sono da poco conclusi i numerosi trasporti di mangime a Casola Valsenio, un piccolo paese collinare della provincia di Ravenna, con un elicottero HH-139B del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare. La missione è stata ordinata dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico su richiesta del Centro Coordinamento Soccorso della regione Emilia Romagna per permettere di alimentare gli animali delle fattorie ancora isolate a causa dell’alluvione che ha interessato l’Emilia Romagna.

Ad oggi circa 340 le persone, 16 animali, 700kg di viveri e oltre 140 litri di acqua sono state trasportate dagli equipaggi e dagli elicotteri del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, tutte portate a termine, grazie all’elevato livello di addestramento, nonostante le marginali condizioni meteorologiche che hanno interessato la Regione. Tutte le operazioni di soccorso stanno avvenendo in stretta e continua coordinazione con la Protezione Civile Nazionale e con le Prefetture e Autorità locali dei territori coinvolti.

Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, equipaggiato con elicotteri HH-139 nelle versioni A e B, garantisce su tutto il territorio nazionale, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità, quali operazioni di soccorso in caso di calamità o disastri naturali, ricerca di dispersi in mare o in montagna, trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Integra inoltre il dispositivo di Difesa Aerea Nazionale attraverso operazioni di contrasto alla minaccia proveniente da aeromobili a basse e bassissime prestazioni (Slow Movers Interception – S.M.I.) e di supporto alla sicurezza di aree e obiettivi sensibili in occasione di grandi eventi pubblici.

Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa.