Maltempo Emilia-Romagna: la Città metropolitana di Bologna ha stanziato 2,7 milioni

MeteoWeb

La Città metropolitana di Bologna ha stanziato 2,7 milioni di euro per riparare le strade provinciali danneggiate nei giorni scorsi a causa del maltempo. Il finanziamento straordinario è stato annunciato questa mattina a Palazzo Malvezzi dal sindaco metropolitano, Matteo Lepore. Inoltre, la Città metropolitana ha già speso 300mila euro per i primi interventi di rimozione delle frane, della spazzatura e per la chiusura delle voragini causate dalle esondazioni dei fiumi e dalle frane. Gli interventi più rilevanti che verranno realizzati con i 2,7 milioni di euro riguardano, principalmente, la SP59 di Monzuno, sull’Appennino bolognese, franata al km 2, la SP2 ‘Valle dell’Idice’ franata in più punti, la SP75 Montemaggiore a Monte San Pietro.