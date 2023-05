Maltempo Emilia Romagna, Iss: “Nessun allarme per la situazione sanitaria”

MeteoWeb

Nessun allarme, al momento, per la situazione sanitaria nelle aree colpite dal Maltempo in Emilia Romagna, colpita nei giorni scorsi da una disastrosa alluvione. E’ questo l’esito della riunione della task force sull’alluvione dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), con il reparto Qualità dell’acqua e Salute e il dipartimento Malattie Infettive dell’istituto. “Al momento – ha spiegato Luca Lucentini, direttore del reparto Qualità dell’acqua e salute dell’Iss – non sussistono situazioni di allarme sanitario. Abbiamo condiviso le informazioni rese disponibili dall’Arpae, l’Agenzia regionale di protezione dell’ambiente, e dalle Asl, con le quali c’è piena collaborazione e un aggiornamento continuo, verificando l’assenza di allarmi nel medio periodo, e riscontrando l’efficacia delle misure di prevenzione poste in essere”.

Quanto al medio e lungo periodo, ha aggiunto Lucentini, “si dovrà intensificare la prevenzione anche in termini di comunicazione. Lavoreremo in questa direzione insieme alle agenzia ambientali, le strutture ospedaliere e ii servizi idrici”. L’Iss, ha concluso, “sarà di supporto ad ogni azione di valutazione e alla gestione di eventuali problematiche dell’emergenza”.

“Ho sentito due volte il presidente Bonaccini e mi ha assicurato nei giorni scorsi che la situazione sanitaria è sotto controllo. Sono qui anche per avere informazioni dall’assessore Donini”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine dell’evento di presentazione della XXII Giornata nazionale del sollievo. “Come ministero – ha aggiunto Schillaci – siamo a disposizione della regione Emilia-Romagna per dare una mano di fronte a una tragedia come quella che abbiamo visto in questi giorni”.