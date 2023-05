Maltempo Emilia-Romagna: temporali in atto sull’Appennino | LIVE

MeteoWeb

Temporali localmente intensi sono in atto sull’Appennino dell’Emilia-Romagna, anche sulle aree sudorientali, dove sono presenti numerose frane. Nel corso del pomeriggio sono attesi rovesci o temporali in sviluppo sui rilievi e successiva estensione alla pianura. I fenomeni persisteranno nella pianura emiliana anche nella serata-nottata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: