Maltempo, frana in provincia di Potenza: due famiglie evacuate

Viene costantemente monitorata a Corleto Perticara (Potenza) la frana in contrada Montagna Rasa. Il movimento anomalo del terreno era iniziato gia’ nei giorni scorsi, tanto che il sindaco aveva emesso due ordinanze di non utilizzo dei fabbricati della zona. Due famiglie, per un totale di 5 persone, erano state evacuate. Le piogge delle ultime ore hanno aggravato la situazione, tanto che fango e terreno sono arrivati alle porte di alcune aziende agricole.