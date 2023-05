Maltempo: frana su un sentiero in Val di Mello, in provincia di Sondrio | FOTO

MeteoWeb

In serata il Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna ha messo in guardia gli alpinisti dall’affrontare un importante sentiero in territorio comunale di Val Masino, a causa di una grossa frana. “Si informa gli arrampicatori della Val di Mello – si legge in una nota – che il sentiero per la salita allo Scoglio della Metamorfosi o per la discesa dalla Dimora degli Dei è stato interessato da una grossa frana, nel tratto dove si attraversa il torrente, all’altezza delle sponde del Qualido”. Gli esperti del Soccorso Alpino, pertanto, dopo le piogge tornate nelle ultime ore, “sconsigliano vivamente di attraversare il corpo frana in quanto ci sono dei massi instabili e precari”.