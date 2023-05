Maltempo: frane al confine tra Toscana con Romagna, 5 auto bloccate

MeteoWeb

Una serie di frane e smottamenti con caduta di alberi in strada si sono verificati, a causa del Maltempo, nel territorio di Marradi, comune della provincia di Firenze ma che si trova sul versante romagnolo dell’Appennino. È quanto si apprende dai vigili del fuoco che stanno intervenendo. Da quanto spiegato in particolare a causa di due frane, una a monte e una a valle, che si sono riversate sulla carreggiata della provinciale 20 tra Modigliana e Marradi, cinque autovetture sono bloccate lungo la strada. Non ci sono feriti si spiega sempre dai vigili che avevano anche inviato l’elicottero Drago 71 dal reparto di Arezzo che però giunto sul tratto appenninico a causa della scarsa visibilità, ha interrotto la missione.

Tra le strade di cui risulta interrotta la circolazione ci sono la strada regionale 302 lato Emiliana, la strada regionale 306 di collegamento tra Marradi e Palazzuolo e la 610. In rinforzo al distaccamento dei pompieri di Marradi inviata anche una squadra da Borgo San Lorenzo. Sempre l’elicottero Drago è intervenuto nel pomeriggio per soccorrere una escursionista francese in difficoltà sui sentieri del Monte Gragno a Fabbriche di Vergemoli (Lucca) in Garfagnana: la donna, anche a causa del brutto tempo, si è trovata in difficoltà e non riuscendo a proseguire il cammino ha lanciato l’allarme con il cellulare.

Raggiunta dall’elicottero la turista transalpina è stata verricellata dal personale a bordo e trasportata al campo sportivo di Fornaci di Barga (Lucca) dove i sanitari del 118 la hanno trovata molto spaventata ma in buone condizioni di salute. Il Comune di Marradi, su Fb, rende noto che domani “sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale”. Sempre sul proprio profilo Fb il Comune spiega che è “attualmente chiusa la viabilità sulla sp 302 verso Faenza per frana in zona San Cassiano. Problemi anche sulla sp 20 verso Modigliana e sulla sp 29 verso Lutirano. Criticità anche sulla sp 306 verso Palazzuolo. Si sconsiglia di mettersi alla guida se non strettamente necessario”.

Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani a Marradi e Firenzuola, comuni dell’Alto Mugello, in provincia di Firenze. La decisione è stata presa dalle due amministrazioni comunali a causa dell’andata di maltempo che sta colpendo in queste ore la Romagna toscana, dove è in corso un’allerta arancione. A Marradi sono state anche evacuate alcune abitazioni a causa dell’innalzamento del livello del torrente L’amore.

Maltempo: nel Pistoiese 25 richieste interventi dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Pistoia sono stati impegnati oggi per interventi a causa del maltempo. In particolare sono circa 25 le richieste dei cittadini in provincia di Pistoia. Un intervento particolare, si spiega, è stato effettuato dalla squadra vigili del fuoco del distaccamento di San Marcello supportati da un’autoscala della sede centrale per la rimozione in quanto pericolante e con rischio di caduta dell’effige di un angelo, posto sulla sommità del campanile della chiesa di San Leopoldo nel territorio del comune di Abetone Cutigliano.