Maltempo e frane, ancora disagi sulle strade dell’Emilia-Romagna

A seguito della forte ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna, permangono criticità sulle strade, in particolare a causa delle frane. Rimane critica la situazione nel Forlivese: gli smottamenti stanno creando fortissimi disagi in alcune località appenniniche. Sette strade provinciali sono state chiuse con una settantina di persone evacuate. Solo a Modigliana sono state censite 44 frane, di cui almeno 11 di grandi proporzioni. Da ieri sono in corso i sopralluoghi sulle situazioni più complesse, per definire le prime ipotesi di intervento di messa in sicurezza. A fronte di queste condizioni, sono 48 gli evacuati e 34 le persone che vivono in centri abitati isolati. A Dovadola, la frana sulla strada comunale per Montepaolo ha portato all’evacuazione di 19 cittadini, tra cui gli ospiti di una comunità di persone fragili e 8 Suore Clarisse dell’Eremo Santuario Montepaolo. Sotto osservazione anche il dissesto in località Trove. A Predappio si contano due frane significative, a Porcentico e a Predappio Alta.

Dopo l’alluvione dei giorni scorsi, a Borgo Tossignano, nel Bolognese, è stata riaperta alla viabilità via Siepi di San Giovanni. Sul posto sono ancora presenti i tecnici di Enel per il ripristino della regolare corrente elettrica. Tanti i sopralluoghi effettuati dal sindaco Mauro Ghini nel corso della giornata di ieri per valutare una situazione morfologica in costante evoluzione. Osservata speciale la rete viabile al confine con i territori limitrofi. Restano chiuse al traffico le vie Monte Battaglia, Siepi di Campiuno, Campiuno e Morine. A Casalfiumanese, dopo la riapertura della via Valsellustra, si registra un altro passo in avanti con la parziale riapertura di un tratto di via Maddalena che resta ancora interdetta al traffico veicolare.

Stop ai veicoli, con tratti di alto pericolo vietati anche ai residenti, sulle vie Maddalena, Croara e sulla provinciale SP34 ‘Gesso’ al km 9+500. A Castel del Rio ancora chiuse le vie Peschiere, Montefune e Sesdetto.

