Maltempo, geologi lombardi: “messo in campo un grande Piano di Formazione Professionale”

“Questo è un Paese che deve fare entrare alcuni temi tecnici ma anche di opinione pubblica nelle scuole e nei piani di Formazione Professionale. Da una parte dobbiamo dialogare con i giovani, con i ragazzi, con le nuove generazioni e spiegare la fragilità geologica del territorio, dall’altra penso anche ad azioni di Formazione Professionale in rete tra tutte le professioni tecniche con il coinvolgimento di tutto il mondo della comunicazione. Dobbiamo però accompagnare queste azioni anche con opere infrastrutturali costanti nella messa in sicurezza del territorio. E’ fondamentale anche ascoltare, incontrare, confrontarsi e formare. L’Ordine dei Geologi della Lombardia ha messo in campo, in queste drammatiche ore per l’Italia, un Piano di Formazione Professionale senza precedenti. Ad esempio siamo stati nelle Università per parlare di questi temi ai giovani studenti dell’Università di Milano e di Pavia, ma allo stesso tempo non abbiamo tralasciato le tematiche tecniche e l’importanza del ruolo del geologo in tutti i settori”. Lo ha affermato Roberto Perotti, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia.

“Con gli eventi, che si sono svolti, in contemporanea oggi di cui uno nella mattinata a Cremona sul Nuovo Codice degli Contratti Pubblici e un secondo a Pavia, nel pomeriggio sul Rischio Idrogeologico, concludono un tour davvero intenso che ha visto la presenza dell’Ordine dei Geologi della Lombardia su tutto il territorio lombardo. Oggi a Cremona abbiamo approfondito tematiche tecniche come la gestione degli appalti integrati, i progetti legati al PNRR e l’entrata in vigore della Legge sull’equo compenso alla luce del Nuovo Codice – ha affermato Roberto Perotti, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia – mentre a Pavia ci siamo soffermati sui Sistemi Passivi ed Attivi di Protezione dal Rischio Idrogeologico e abbiamo parlato di consolidamento dei versanti e sistemi di regimazione idraulica. L’Italia è bella anche perché ha le sue catene montuose e dunque tali temi che sembrano essere solo tecnici, invece sono fondamentali nella vita quotidiana dei cittadini. Quasi 10 conferenze in 7 giorni con la presenza dell’Ordine dei Geologi in tutte le province, nell’ambito di un Piano Formazione Professionale che è in grado di ascoltare gli iscritti, ma anche di farsi ascoltare dalle istituzioni e dalle altre categorie professionali. Il Piano Formativo messo in campo dall’Ordine ha creato un ponte di confronto e di dialogo tra geologi e istituzioni regionali, locali e nazionali. Un vero, grande tour, quello messo in campo dall’Ordine dei Geologi della Lombardia, per affrontare temi di stretta attualità e farlo con Enti regionali, Enti provinciali, locali e mondo accademico”.