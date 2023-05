Maltempo, Giani: “Ancora massima prudenza nell’Alto Mugello”

MeteoWeb

“Raccomandiamo a tutti ancora la massima prudenza ed evitare di mettersi in viaggio nelle zone colpite dell’Alto Mugello senza necessità”. Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Domani saranno allestiti dei presidi in prossimità delle strade interdette con le forze dell’ordine per agevolare la viabilità nelle zone dell’Alto Mugello”, ha concluso il governatore.