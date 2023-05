Maltempo, i forti temporali pomeridiani di oggi: Calabria nuovamente bersagliata

MeteoWeb

Anche oggi forti temporali pomeridiani stanno colpendo varie zone d’Italia, dalle Alpi centro/orientali in Trentino Alto Adige e sull’Appennino ligure al Nord, fino all’estremo Sud in Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche oggi, come ieri, i fenomeni più violenti stanno colpendo la Calabria, con piogge intense e nubifragi su gran parte della Regione.

Ha piovuto anche a Vibo Valentia, con nubifragi in provincia dove spiccano i 36mm di pioggia caduti ad Arena (Vibo Valentia), ma i fenomeni più estremi hanno colpito fino al momento la Sila, tra Cosenza e Catanzaro, con vere e proprie bombe d’acqua. In questa zona infatti sono caduti fino al momento 64mm di pioggia a Soveria Mannelli, 37mm a Gimigliano, 30mm a Tiriolo, 25mm a Pentone, 22mm a Simeri Crichi, 19mm a Maione di Altilia, 18mm a Sant’Elia di Catanzaro, 15mm a Nicastro, 13mm a Catanzaro. I temporali sono ancora in corso.

