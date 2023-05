Maltempo: in arrivo a Imola 200 persone evacuate da Conselice

MeteoWeb

Sono in arrivo a Imola 200 persone evacuate dalla cittadina ravennate di Conselice. Ne dà notizia l’Amministrazione comunale imolese: i cittadini di Conselice saranno ospitati nel centro di accoglienza allestito dalla Regione insieme al Comune, posto all’interno dell’ex sede dell’Inps, in via Garibaldi. Dotato di cucina da campo già allestita, viene gestito dalla Croce Rossa di Imola. Il centro di accoglienza è stato allestito ieri per ospitare persone evacuate dai Comuni della provincia di Ravenna.