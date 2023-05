Maltempo in Calabria, disastroso temporale in Aspromonte: immagini terribili da Santo Stefano

MeteoWeb

Un temporale violentissimo ha colpito l’Aspromonte nella tarda mattinata di oggi. Il temporale, di tipo termo-convettivo come tutti quelli che in questi giorni stanno flagellando l’Italia nelle zone interne durante le ore pomeridiane, si è generato sul versante dello Stretto dell’Aspromonte per poi dirigersi verso la fascia tirrenica e la piana di Gioia Tauro. La tempesta ha colpito in modo molto violento il paese di Santo Stefano in Aspromonte, dove è caduta una quantità di acqua impressionante in pochi minuti intorno alle 12:20.

Purtroppo a Santo Stefano non ci sono pluviometri per misurare la quantità di acqua caduta, ma le immagini del video a corredo dell’articolo mostrano inequivocabilmente l’entità del fenomeno di maltempo. La strada principale del paese si è trasformata in un fiume in piena e l’acqua è entrata all’interno dei locali al piano terra, come possiamo vedere dalle immagini della farmacia. Il nubifragio è stato accompagnato da una tempesta di tuoni e fulmini, tanto che si è verificato un vasto blackout elettrico. La webcam di Gambarie d’Aspromonte, a 1.360 metri di altitudine rivolta proprio verso Santo Stefano, non solo mostra il cumulonembo in azione in tutta la sua spettacolarità, ma si è bloccata alle 12:14 al momento del blackout che ha interessato anche la nota località sciistica del reggino, che fa parte proprio del Comune di Santo Stefano.

Attenzione a questi fenomeni così violenti: nella stessa zona si ripeteranno anche domani. A Reggio Calabria, invece, è tutto molto tranquillo lungo la costa. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: