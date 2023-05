Maltempo, Lagarde: “Alluvioni devastanti, tutta la mia solidarietà”

MeteoWeb

“Voglio esprimere tutta la mia solidarietà per quanto sta succedendo in Emilia Romagna. Sono alluvioni devastanti e terribili per il Paese. Spero davvero che la situazione migliori e porgo le mie condoglianze a quanti stanno soffrendo”: è quanto ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un’intervista al Tg1.