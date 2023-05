Maltempo: a Lecce domani chiusi i parchi cittadini

MeteoWeb

Allerta meteo a Lecce e in provincia dopo le piogge delle ultime ore e l’aumento delle raffiche di vento. Ed è proprio a causa dei pericoli derivanti dal forte vento che per la giornata di domani, domenica 14 maggio, con allerta meteo ‘gialla’, la Polizia locale ha comunicato la chiusura dei parchi cittadini per rischio caduta alberi. Si tratta di Villa Comunale, Parco del Galateo, Campo Montefusco (Coni).