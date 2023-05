Alluvione Romagna, l’obiettivo di Rfi è riaprire la linea Bologna-Rimini entro il 2 giugno

MeteoWeb

Alla luce dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, sul fronte della circolazione ferroviaria, per quanto riguarda la linea Bologna-Rimini, l’obiettivo di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana è “la riapertura completa in tempo per il ponte del 2 giugno”. A indicarlo è la stessa azienda integrando, così, il suo piano per la piena ripresa del traffico dei treni sulla linea che già vede riaperta la tratta fra Bologna e Faenza e che punta, come “prossimo step” la riattivazione sul tratto Forlì-Rimini lunedì 22 maggio. ·

La gestione dell’emergenza con i relativi interventi di rispristino, coinvolge complessivamente per Rete Ferroviaria Italiana oltre 350 persone, 60 mezzi e 21 imprese. Inoltre, d’intesa e in collaborazione con la Protezione Civile, Rfi sta fornendo supporto con un primo contingente di 35 gruppi elettrogeni da utilizzare per strutture dove manca l’energia elettrica.