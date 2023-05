Maltempo, Lollobrigida: “Il Governo è impegnato a trovare i fondi”

MeteoWeb

“L’Italia ha posto all’attenzione dei colleghi che oggi in piu’ occasioni ci hanno espresso solidarieta’ per quanto e’ avvenuto in Emilia-Romagna con perdite di vite umane, che e’ la cosa che ritengo sempre piu’ grave, ma anche per il rischio per le attivita’ produttive di una regione strategica. Tutto il nostro Governo e’ impegnato sia sul piano interno sia sul piano internazionale a individuare tutte le risorse disponibili per affrontare la fase emergenziale e poi affrontare la fase strutturale di ricostruzione”.

Lo ha dichiarato il ministro per l’Agricoltura e la sovranita’ alimentare, Francesco Lollobrigida, al termine del Consiglio Agricoltura a Bruxelles. “Abbiamo segnalato, e non solo noi, che il Fondo di riserva (della Pac) e’ un fondo comunque non sufficiente che in futuro andra’ implementato se vogliamo affrontare in maniera strategica anche le tante questioni legate a eventi e avverista’ climatiche che purtroppo lasciano sempre piu’ presagire un aggravamento delle criticita’ anche nel futuro”, ha aggiunto.