Malta, vento forte e scarsa visibilità: voli dirottati in Sicilia

A causa delle avverse condizioni meteo, nella serata di ieri diversi voli in arrivo all’aeroporto internazionale di Malta sono stati dirottati verso la Sicilia. Anche i voli in partenza dall’isola hanno subito cancellazioni e ritardi. Le variazioni sono state decise in considerazione della scarsa visibilità causata dalla sabbia del deserto proveniente dal Sahara e da forti venti. L’aeroporto internazionale di Malta ha confermato che 3 voli sono stati dirottati su Catania e un altro su Palermo.

Stasera sono previsti forti venti con raffiche tra Forza 5 e 7 sulle isole maltesi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: