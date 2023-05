Maltempo Marche, allerta a Jesi per le case sull’Esino: “salire ai piani alti se sale il livello”

MeteoWeb

Il Comune di Jesi ha allertato circa cinquanta famiglie, residenti in prossimità del fiume Esino, affinché prestino attenzione ad un eventuale innalzamento del livello dell’acqua e, nel caso, salgano ai piani superiori. La zona comprende via dell’Esino, via Mazzangrugno, via Montegranale, via del Moreggio, via Marconi, via Minonna, via dell’Esinante e via Piandelmedico. L’avviso, previsto dal piano di emergenza, è stato diramato casa per casa da pattuglie della polizia locale, insieme ai tecnici comunali, con il supporto di polizia e carabinieri. Impegnata nel monitoraggio del fiume è l’Associazione nazionale Carabinieri, dopo la comunicazione del superamento della soglia di allarme all’altezza di Moie. Il Comune ha fatto sapere che la situazione si sta normalizzando e non si sono registrati allagamenti di abitazioni. Il Centro Operativo Comunale resta aperto per il monitoraggio della situazione e l’organizzazione di interventi in caso di necessità.

