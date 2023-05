Maltempo Marche, danni e apprensione a Fano: esondato il Rio Crinaccio, allagamenti e danni

MeteoWeb

Ore di maltempo, timori e disagi anche a Fano, in provincia di Pesaro Urbino, a causa di diffusi allagamenti e danni: esondato il Rio Crinaccio, disagi in varie strade e sottopassi, chiusura della strada di Caminate dopo il sottopasso dell’A-14, la statale di Pontesasso impraticabile e una frana ha isolato la frazione di Roncosambaccio. I tecnici del Comune sono stati operativi sul territorio per ripristinare varie situazioni e vari interventi di vigili del fuoco e Protezione civile. Ora il sottopasso del Lido è tornato percorribile, come quelli del Vallato e di Via IV novembre; si sta ripristinando quello di Fosso Sejore che dà accesso alla spiaggia.

Sulla zona di Metaurillia e Pontesasso il livello dell’acqua si è abbassato grazie all’impegno della Protezione civile che sta svuotando cantine e garage con l’ausilio di pompe; in frazione Carrara si sta intervenendo per risolvere le criticità. Via Dante Alighieri è tornata praticabile nonostante la caduta di alberi; a Roncosambaccio è in corso un’importante azione di ripristino dell’asse viario bloccato da alberi e frane diffuse. Anche in altre zone periferiche si sono verificate caduta di alberi, allagamenti di fossi, accumuli di tronchi e ramaglie lungo le strade secondarie. E’ stato chiuso, in via precauzionale, il ponticello pedonale tra Arzilla e Lido per smottamenti di terra. In zona Gimarra è tracimato un fosso che sta tornando gradualmente alla normalità, mentre a Centinarola la strada della Selva è al centro di un’azione di pulizia e rimozione degli smottamenti di terreno.

