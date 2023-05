Maltempo Marche: frana collina, evacuate 5 famiglie nel Fermano

MeteoWeb

Evacuazione per 5 famiglie residenti a Grottazzolina, nel Fermano, questa mattina, a causa di una frana che ha interessato la collina dietro il condominio: acqua e fango sono arrivati fino all’atrio, con il rischio che potessero trascinare anche alberi e piante. I fiumi Ete e Tenna, che attraversano la provincia, sono esondati in diversi punti, inondando strade e terreni agricoli. Il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, ha spiegato che “sono in fase di abbassamento del livello del corso d’acqua” e che “non si registrano al momento blocchi nella viabilità principale cittadina“. Sotto stretta osservazione anche il Chienti e l’Aso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: