Maltempo Marche: notte di pioggia a Macerata, Fermo e Ascoli, fiumi ingrossati ovunque

Ha piovuto per tutta la notte nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli, con lavoro senza sosta dei vigili del fuoco. Segnalate frane e smottamenti, alberi caduti, problemi a tombini e rete fognaria. I fiumi sono ingrossati ovunque, ma sono rimasti negli argini. Molte le scuole chiuse nelle tre province, dove i sindaci hanno aperto i Coc.

A causa dell’innalzamento di livello del fiume Tenna, una famiglia di Fermo è stata evacuata in via precauzionale dalla propria abitazione nei pressi di ponte di San Giacomo la scorsa notte. Innalzamento dovuto all’acqua fatta defluire dalla diga di San Ruffino, e non al maltempo che ha colpito l’intera provincia, in stato di allerta arancione insieme a quella di Ascoli Piceno: lo ha riferito all’ANSA il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro. Il livello del fiume Ete, che in passato è spesso esondato, si è invece abbassato. Sono stati chiusi inoltre i ponti di Molino Paci (ferro/legno) e Sacri Cuori.

