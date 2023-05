Maltempo Marche: mareggiata danneggia la spiaggia di Montemarciano appena sistemata

MeteoWeb

Non c’è pace per il litorale a Marina di Montemarciano (Ancona). L’ennesima mareggiata legata al maltempo dei giorni scorsi ha infatti riversato sull’arenile numerosi detriti e danneggiato i lavori di ripascimento che si erano conclusi la settimana precedente con il contributo della Regione Marche. Il tratto di spiaggia maggiormente interessato dal fenomeno erosivo è quello tra i ristoranti “Alberto Berardi” e “Heidi”.

L’amministrazione comunale è al lavoro per un nuovo intervento di pulizia della spiaggia e poi di ripascimento con la ghiaia proveniente dalla vicina Senigallia (Ancona). Ma non si tratterà solo di questo perché sono in programma anche opere per migliorare i servizi rivolti a residenti e turisti: nuovi servizi igienici, docce sull’arenile con temporizzatore per ridurre gli sprechi e la realizzazione di 5 dissuasori di velocità con passaggio pedonale nei punti considerati critici del lungomare di Montemarciano. Verrà inoltre ripulita l’area camper tra il lungomare e la ferrovia per ripristinare il decoro urbano mentre “entro la prima settimana di giugno – annuncia il vicesindaco Andrea Tittarelli – verrà rifatta ex novo la segnaletica orizzontale su tutto il lungomare”.

