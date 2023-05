Maltempo e mareggiate: darsena di Fiumicino invasa dai rifiuti

MeteoWeb

La darsena portuale di Fiumicino è invasa da rifiuti, tronchi e canne, trascinati dal Tevere: hanno riempito in più punti l’area, dove sono ormeggiate decine di imbarcazioni da diporto, a seguito dell’ondata di maltempo dei giorni scorsi. In programma questa settimana l’intervento di pulizia. Come previsto da convenzione il Comune, l’Autorità di Sistema Portuale ha già pianificato il periodico salpamento che sarà effettuato nei prossimi giorni.