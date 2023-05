Maltempo, Mattarella e Meloni esprimono massima vicinanza all’Emilia Romagna

MeteoWeb

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato questa mattina al governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini per esprimere vicinanza e solidarietà alle comunità emiliano-romagnole colpite dalla drammatica emergenza maltempo. E il cordoglio per le vittime. Questa notizia è stata resa nota dallo staff di Bonaccini. Il presidente della Regione ha poi sentito in videocall la premier Giorgia Meloni, il ministro Nello Musumeci e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

“Hanno fatto il punto sugli interventi in corso, condiviso la necessità di uno sforzo straordinario di tutti i corpi dello Stato e istituzioni nei soccorsi e nella gestione dell’emergenza – si spiega – la priorità è mettere in sicurezza tutte le persone, in una situazione drammatica“. La presidente del Consiglio, dal canto suo, ha ribadito “vicinanza all’Emilia-Romagna e garantito il massimo impegno del Governo“. Bonaccini ha poi sentito anche il ministro Matteo Salvini e il viceministro Galeazzo Bignami per la parte che riguarda le infrastrutture.

I provvedimenti per l’emergenza maltempo in Emilia Romagna

Al riguardo, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del vertice al Comitato operativo, presieduto dal ministro Nello Musumeci, nella sede della Protezione civile, ha ribadito la massima disponibilità da parte del governo per supportare la Regione Emilia nell’emergenza.

Questo pomeriggio, intanto, si terrà un vertice con i ministri Lollobrigida, Calderone e il viceministro Leo per concordare provvedimenti di sospensione degli obblighi in materia fiscale e contributiva in aiuto alla Regione colpita, si informa ancora. “Faremo tutto ciò che sarà necessario per far fronte alla tragica situazione creatasi. Rinnovo la vicinanza del governo alle famiglie delle vittime“, informa ancora una nota.