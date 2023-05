Maltempo: maxi-idrovora in azione in Emilia Romagna

MeteoWeb

“Continua l’impegno dei nostri volontari e funzionari di Protezione civile nelle terre alluvionate dell’Emilia-Romagna dove oggi la grande idrovora è attiva a Ravenna”. Lo ha comunicato l’assessore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. “Lo straordinario impegno delle squadre attive in quelle terre martoriate dalla calamità racconta ancora una volta della grande generosità e abnegazione dei nostri concittadini, impiegati a dare sollievo alle popolazioni in ginocchio, nel fango”, ha sottolineato Riccardi.

“Proprio oggi l’idrovora altamente performante, capace di pompare anche acqua sporca in tempi rapidissimi, messa subito a disposizione dalla nostra Protezione civile, è operativa a Ravenna”, ha rimarcato Riccardi. “Per domani mattina è prevista la partenza di altri 14 volontari dalla sede di Protezione civile regionale di Palmanova, dopo un briefing in Sala Ottagonale, intorno alle 8. Raggiungeranno Predappio per dare il cambio ai volontari che si trovano lì da lunedì scorso e che rientreranno in Friuli Venezia Giulia”, ha aggiunto ancora Riccardi, ringraziando tutti coloro che in queste ore stanno organizzando la nuova partenza. “Il nuovo gruppo di volontari porterà con sé altra attrezzatura, tra cui pompe e materiali da impiegare per rimuovere fango e acqua da case e strade – ha specificato – Il nostro impegno in Emilia-Romagna si prevede costante almeno entro la fine di questo mese”.