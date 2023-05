Maltempo: Meloni potrebbe anticipare il rientro in Italia dal G7

MeteoWeb

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni potrebbe lasciare in anticipo il summit G7 di Hiroshima e tornare in Italia per seguire da vicino l’emergenza maltempo in Emilia–Romagna. Il premier potrebbe ripartire domani, evitando di seguire l’ultima sessione. Martedì alle 11 è convocato il Consiglio dei Ministri: oltre alla rimodulazione dell’ordinanza di Protezione civile, che aveva già dichiarato nei giorni scorsi lo stato di emergenza, all’ordine del giorno ci sarà un decreto-legge con i primi stanziamenti e con la sospensione o proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo. Al termine del CdM Meloni incontrerà il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida in apertura della sesta sessione di lavori del G7 ha espresso vicinanza e solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e all’Italia per la grave alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. “Esprimo il mio cordoglio per le vittime e per quanto sta accadendo in Italia“, ha affermato Kishida nel corso di una riunione a cui hanno partecipato oltre ai leader del G7 anche i rappresentanti dei Paesi ospiti e delle organizzazioni internazionali.