Maltempo, Meloni: “faremo quello che serve, le risorse si trovano”

MeteoWeb

“Non riesco più a stare lontano dall’Italia in un momento tanto complesso: ho bisogno di lavorare in prima persona per dare le risposte necessarie. La mia coscienza mi impone di tornare”. Lo dice il Premier, Giorgia Meloni, dal G7 di Hiroshima, parlando della sua decisione di anticipare in rientro in Italia per l’emergenza maltempo. “Per mettere a punto tutti i provvedimenti, sentire le categorie, andare sul territorio abbiamo ritenuto che il primo momento utile fosse quello della giornata di martedì per portare in Cdm provvedimento utile e non provvedimento manifesto per far vedere che stiamo facendo delle cose“, ha continuato.

A Hiroshima “ho trovato molta solidarietà, dal Presidente statunitense Joe Biden al Presidente del Consiglio europeo” Charles Michel, ha continuato Meloni. È difficile fare “una quantificazione” dei fondi da utilizzare “ma le risorse le troveremo nelle pieghe dei nostri bilanci. Serviranno provvedimenti per alleviare le famiglie e le imprese” e allentare “le norme burocratiche”, ha detto il Premier. Tema commissario? “Tutto quello che c’è da fare lo facciamo“, ha affermato. Il Premier partirà questa sera dal Giappone e già nel pomeriggio di domani potrebbe essere in visita nelle aree alluvionate dell’Emilia Romagna.