Maltempo, Mercalli: “Nessuna manutenzione avrebbe potuto evitare i danni”

“Non è una questione di manutenzione ma di quantità di acqua caduta. Purtroppo i danni sono inevitabili”. Lo dice a LaPresse il meteorologo Luca Mercalli in merito al Maltempo che in queste ore si sta abbattendo su Marche ed Emilia Romagna. “Sta piovendo in modo inconsueto. Non stiamo parlando di una pioggia normale – dice ancora Mercalli -. Con questi quantitativi d’acqua, non c’è pulizia che tenga, stiamo parlando di un quantitativo d’acqua che generalmente cade in due mesi. Quello che l’uomo può fare è salvare vite, ridurre i danni, ma da un punto di vista della prevenzione con una tale quantità d’acqua non si poteva fare nulla”, aggiunge Mercalli.