Maltempo in Molise, annegati cerbiatti in canale

Intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso nella tarda mattinata: 2 cerbiatti sono rimasti intrappolati nel canale di presa della centrale idroelettrica di Oratino (Campobasso). L’addetto della centrale in località Tre Archi ha contattato il 115 che purtroppo non ha potuto recuperare animali, annegati nel canale ingrossato dalla pioggia che interesse il Molise da ieri. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, attività elettrica e temporali valido fino a domani.

