Maltempo Molise: la diga di Guardialfiera al livello massimo

MeteoWeb

Nella diga di Guardialfiera, in provincia di Campobasso, è attivo lo scarico di fondo per impedire che l’acqua in entrata portata dal maltempo delle scorse ore determini un innalzamento del livello dell’invaso artificiale, che costituisce la principale riserva idrica del Molise. L’impianto in entrata è stato chiuso venerdì scorso, quando è stata sfiorata la soglia dei 121 metri sul livello del mare, massima consentita dalla normativa che disciplina la sicurezza dell’invaso in seguito alla deroga ottenuta un anno fa, dopo una stagione particolarmente siccitosa, che ha aumentato di 3 metri s.l.m. la capienza della diga. L’acqua in entrata viene scaricata direttamente nel fiume Biferno.

La diga di Ponte Liscione a Guardialfiera ha una capacità totale di contenimento di 173 milioni di metri cubi di acqua, dei quali 137 milioni di metri cubi utilizzabili.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: